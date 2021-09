Attentats du 11-septembre : Heather Penny, le symbole de l'héroïsme américain

Pour l'Amérique, Heather Penny est une véritable héroïne, elle fait partie de ceux qui ont empêché que la journée du 11 septembre 2001 ne soit encore plus funeste. L'Américaine est militaire et elle a 26 ans le jour des évènements, celui où elle décide d'accepter la "mission-suicide" d'intercepter l'avion American Airlines qui menace Washington. "Dès que nous avons vu les images de New York, nous avons tout de suite compris que nous devions protéger la ville de Washington et surtout protéger les États-Unis. Nous recherchions un avion qui volait à basse altitude et qui ne communiquait pas avec le trafic aérien", raconte Heather Penny.

Une mission-suicide pour limiter le nombre de victimes

Voyant l'avion se rapprocher dangereusement de Washington, l'armée décide d'envoyer Heather Penny pour limiter les dégâts. "Je devais percuter l'avion pour limiter le nombre de victimes", explique l'Américaine. "Avec mon collègue, nous ne percuterons jamais l'avion, les personnes dans l'avion ayant poussé les terroristes à s'écraser dans un champ de Pennsylvanie", ajoute la militaire. Cette dernière rencontrera ce samedi 11 septembre 2021 les familles des membres de l'avion, pour la première fois depuis vingt ans.