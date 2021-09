Attentats du 11-septembre 2001 : les Français se souviennent d'une journée cauchemardesque

Même en France, personne n'a oublié la tragédie des attentats du World Trade Center à New York (États-Unis) qui ont eu lieu vingt ans auparavant. Le 11 septembre 2001, il est 14h46 à Paris, lorsque le premier avion s'écrase sur l'une des deux tours et chacun se souvient encore ce qu'il faisait et où il était le jour de cette catastrophe. Pour la majorité des Français, "le temps s'est suspendu à ce moment précis". "Nous étions bloqués devant la télé durant de longues heures. Nous nous demandions comment cela avait pu se passer", témoigne un Parisien d'une cinquantaine d'années.

Un moment irréel pour les Français

"Je pensais que j'étais devant un film tellement cela commençait à devenir irréel", raconte un sexagénaire, encore marqué par les événements. Tous ceux qui étaient adultes à cette époque ont eu le sentiment de vivre un moment historique tandis que les plus jeunes ont eu le souvenir d'être dans l'incompréhension. "J'étais chez mes grands-parents, je ne comprenais pas leur réaction et moi-même je ne comprenais pas ce que je voyais à l'écran", se remémore un jeune homme d'une vingtaine d'années. Partout dans l'Hexagone, des hommages seront rendus ce samedi 11 septembre pour saluer la mémoire du peuple américain.