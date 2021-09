Une tragédie historique. Il y a 20 ans, les attentats du 11-Septembre provoquaient la mort de plus de 3 000 personnes aux Etats-Unis. Ce jour-là, quatre avions de ligne, au départ de Boston (Massachusetts), Newark (New Jersey) et de la capitale Washington étaient détournés par des terroristes d'Al-Qaïda. Les deux premiers s'écrasaient sur les tours jumelles du World Trade Center, à New York, un peu avant 9 heures. Ils étaient suivis par une autre attaque visant le Pentagone à Washington. Le dernier appareil, qui pointait initialement le Capitole, s'écrasait dans un champ de Pennsylvanie, après une rebellion des passagers.

Aux quatre coins de la planète, le monde entier assistait alors en direct à la télévision aux attaques terroristes les plus meurtrières jamais connues sur le sol américain, à travers les images impressionnantes des tours en feu. Et vous, que faisiez-vous à ce moment-là ? Comment avez-vous vécu cette journée ? Quels souvenirs gardez-vous de cet événement ? Racontez-nous.

