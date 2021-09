11 septembre 2001 : 20 ans après, des hommages chargés d’émotion aux États-Unis

Les événements du 11 septembre 2001 ont à jamais bouleversé le monde et les États-Unis. La page est très lourde à tourner pour les Américains, 20 ans après. 3 000 personnes ont été tuées et 6 000 autres blessées. "Ces commémorations ont débuté dès aujourd’hui. On a pu assister à certains défilés, par exemple de policiers et de pompiers de la ville de New York, en mémoire des événements d’il y a 20 ans. Ils ont perdu beaucoup d’hommes", relate Loïc de la Mornais, en direct de New York.

Plusieurs minutes de silence

"C’est toujours un endroit extrêmement émouvant Ground Zero, avec les noms des 2 977 victimes, gravés autour de deux piscines qui symbolisent le vide laissé par les deux tours, a-t-il poursuivi. Les commémorations débuteront dès 8 heures avec la lecture de ces 3 000 noms. Il y aura des minutes de silence régulières, comme lorsque le premier avion a percuté la première tour, pour le deuxième, pour les deux écroulements des tours et évidemment pour l’attentat au Pentagone et le crash de l’avion United 93." Joe Biden sera présent, tout comme Barack Obama. Ces cérémonies se déroulent dans un contexte de retrait américain d’Afghanistan.