11-Septembre : 20 ans après, l'Amérique se souvient de la révolte héroïque des passagers du vol 93

C'est le quatrième avion détourné lors des attentats du 11 septembre 2001. Alors que les tois autres ont touché leur cible, à New York et Washington, celui-là s'est écrasé en pleine campagne, grâce à l'intervention des passagers.

Le ciel est bleu aux environ de New-York, ce 11 septembre 2001. Le vol United Airlines 93 décolle de Newark à 8h42, avec un peu de retard, en direction de San Francisco. A bord du Boeing 757-200, quarante-quatre personnes. Mais après moins d'une heure de vol, quatre terroristes pénètrent dans le cockpit. "Qu’est-ce que vous faites, on va tous mourir ici !", crie l’un des pilotes. Les contrôleurs aériens qui l’entendent n’en croient pas leurs oreilles. Pourtant, il ne fait aucun doute que l’avion a été détourné. L’un des terroristes prend les commandes et s’adresse aux passagers. "Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine. Restez assis. Nous avons une bombe à bord. Restez assis."

L’avion vole à basse altitude, les passagers réussissent à passer des coups de fils ou à écouter des messages laissés sur leur répondeur. Comme celui que laisse Alice Hoagland à son fils présent dans l’avion. "Marc, c'est ta mère à l'appareil, l'avion a été détourné par des terroristes, lui explique-t-elle. Ils ont probablement l'intention de l'utiliser pour frapper un site au sol. Alors si tu peux essayer de maîtriser ces gars... Parce qu'ils vont sans doute se servir de l'avion. Je t'aime, mon bébé. "

Grâce à ces appels, les passagers apprennent ce qu’il vient de se passer à New York. À 8h46, un avion détourné a percuté la tour Nord du World Trade Center. Et à 9h03, un deuxième avion s'est encastré dans la tour Sud. Depuis le vol 93, CeeCee Lyles, hôtesse de l’air, laisse un message sur le répondeur de son fiancé : "Salut mon cœur, écoute moi attentivement. Je suis dans un avion qui a été détourné. Trois mecs ont détournée l'avion. J'essaie de rester calme mais nous avons entendu que des avions avaient été projetés contre le World Trade Center. Je t'aime."

"Ils ont voté et ils ont décidé de passer à l’action"

Les passagers décident alors de reprendre le contrôle de l’avion. Gordon Felt est le frère de l’une des victimes, Edward. Il raconte : "Ils ont eu la présence d'esprit d'élaborer un plan. Ils ont prié et ils ont voté. C’est tout de même extraordinaire… Ils ont voté et ils ont décidé de passer à l’action."

Avec un charriot de repas, ils enfoncent la porte du cockpit. Une bagarre éclate avec les terroristes, mais impossible de prendre le dessus. Le pirate de l'air aux commandes fait s'écraser l'avion dans un champ à Shankville, Pennsylvanie, à 20 minutes de vol de Washingon. Il n’y a aucun survivant.

Quelques jours après l’attentat, les familles arrivent sur les lieux. Gordon se souvient : "Tout ce que l’on pouvait voir, c’était un cratère… On pouvait sentir le kérosène. C’était une image horrible de violence et de mort…"

Les terroristes visaient très probablement le Capitole, alors que l'un des avions détournés visait le Pentagone En se révoltant, les passagers du vol Newark-San Francisco ont sans doute sauvé de nombreuses vies à Washington. On les appelle depuis "les héros du vol 93".