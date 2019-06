VIDEO. Jon Stewart dénonce l'indifférence des élus à l'égard des secouristes du 11-Septembre

Les attentats du 11-Septembre ne cessent de faire des victimes. Encore aujourd'hui, les secouristes rescapés souffrent de problèmes de santé liés aux gaz, poussières, fumées et autres rejets toxiques qui ont émané des débris des tours new yorkaises. Ce 11 juin, ces victimes étaient présentes au Congrès américain pour témoigner des maladies graves qu'ils ont contractées mais face à eux, les sièges des politiques étaient inoccupés. Une indifférence qui a mis en colère Jon Stewart, l'ex-présentateur du Daily Show, qui est venu apporter son soutien à ces héros oubliés. "Alors qu'ils sont malades et mourants, ils se sont déplacés jusqu'ici pour s'exprimer… face à personne", s'est-il indigné devant les rangs vides des élus.

Un procès

Jon Stewart reproche aux membres du Congrès de n'accorder que peu d'intérêt au renouvellement du fonds de secours censé financer les soins de ces personnes qui ont payé le prix fort de cette tragédie. "Le sens des responsabilités n'est pas quelque chose qui semble exister au sein de cette assemblée", a-t-il lancé avant d'ajouter : "Aucun secouriste du 11-Septembre ne devrait avoir à choisir entre survivre et se loger." Son discours lui a valu les applaudissements des sauveteurs qui, ce jour-là, ont été délaissés par l'institution.