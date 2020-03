Les plans du World Trade Center mis en vente aux enchères pour 220 000 euros

D'abord jetés à la mort de l'architecte des anciennes tours new-yorkaises, en 2017, ils ont été retrouvés par un antiquaire.

Leur prix pourrait atteindre le million de dollars. Les esquisses des tours jumelles, détruites lors de l'attentat du 11 septembre 2001, ont bien failli être détruites, en 2017 : après la mort de l'architecte Joseph Salomon, sa fille a jeté les documents, estimant qu'ils n'avaient aucune valeur. Sans que l'on sache exactement comment, un antiquaire a pourtant fini par récupérer ces plans, raconte Le Parisien, citant des médias américains.

A la mort de son père, la jeune femme souhaitait faire le vide et s'est débarrassée des plans et des documents sur les tours, conservés au domicile de Joseph Salomon, à Phoenix (Arizona, Etats-Unis). L'antiquaire Jake Haas les a retrouvés, puis les a vendus lui-même à un prêteur sur gage.

World Trade Center blueprints pulled from trash up for sale https://t.co/9FSnEBiGQa pic.twitter.com/ajjXlrx34q — Archinect (@archinect) March 10, 2020

Les plans ont alors été mis en vente au New York International Antiquarian Book Affair, un salon d'enchères de livres anciens. D'après NBC New York (article en anglais), ils devraient se vendre pour "au moins 1 million de dollars". Les documents mis aux enchères consistent en quelque 500 documents techniques et plans. Il s'agit de la plus grosse documentation sur l'ancien World Trade Center, inauguré en 1971.