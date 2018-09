Les idées claires : Y a-t-il un complot derrière le 11 septembre ?

"Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Today we’ve had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack in our country." Lorsque Georges W. Bush prend la parole devant les caméras, le mardi 11 septembre 2001, le monde entier vient de vivre en direct une catastrophe d'une ampleur inédite.

En tout, quatre avions ont été détournés dans l'espace aérien américain entre 8h14 et 10h03. Deux s'écrasent sur les tours jumelles, à New York, un troisième sur le Pentagone, en Virginie et le dernier dans un champ en Pennsylvanie. Le bilan humain de ces attentats est terrifiant, 2977 morts et des milliers de blessés.

Mais au-delà du nombre de victimes, c'est surtout un traumatisme profond qui va hanter le pays et avoir des répercussions terribles sur la géopolitique de tout le Moyen-Orient. Dans les deux années qui suivent, les États-Unis interviennent militairement en Afghanistan pour déloger les talibans avec le soutien de la coalition internationale. Puis en mars 2003, ils envahissent l'Irak de Saddam Hussein, dans une guerre beaucoup plus controversée qui divise jusqu'en Occident.

Ces deux heures qui ont changé le monde le 11 septembre 2001 ont été visionnées, revisionnées, analysées par des milliers d'experts et même reconstituées. Des investigations qui ont conclu que c'est l'organisation terroriste Al-Qaïda qui a organisé ces attaques (qu'elle a revendiquées), sous le patronage d'Oussama ben Laden. Cette version a été au fil du temps confirmée par les différents rapports d'experts, de scientifiques et de journalistes et étayée par une masse d'informations et de documentation très riche.

Pourtant, assez rapidement, des contradicteurs sont apparus sur internet et même parfois sur les plateaux télévisés. Ces sceptiques sont persuadés que le gouvernement américain a des choses à cacher et que ces attaques n'auraient pas pu passer sous le radar des services secrets. Les théoriciens du complot soutiennent ainsi que les tours jumelles ont notamment été démolies à l'aide d'explosifs et que le Pentagone n'a pas été frappé par un avion mais par un missile.

Pour en avoir le cœur net, nous avons posé toutes ces questions à Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, l'Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot.

