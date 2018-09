11-Septembre : une station de métro rouvre ses portes dix-sept ans après les attentats

C'est une rame pas comme les autres qui fait son entrée dans la station. Dix-sept ans après avoir été détruite pas les attentats du World Trade Center (États-Unis), la station de métro renommée WTC Cortland, en hommage aux victimes, a rouvert ses portes. Le 11 septembre 2001, les deux tours jumelles tombées sous l'assaut de deux avions ont tout détruit sur leur passage. Y compris les infrastructures présentes sous terre.

La Déclaration d'indépendance orne les murs

"Je me suis dit : 'Mon dieu, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Je dois voir ça !'", se réjouit un jeune homme. Le premier métro est entré à la station sous les applaudissements et les cris de joie des New-Yorkais. Les murs sont ornés de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est l'aboutissement de trois ans de travaux pour un coût de 158 millions de dollars. Les premiers usagers rentrent dans la rame avec le sourire et certains immortalisent ce moment sur le quai.