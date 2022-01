Assaut du Capitole : l'administration Biden poursuivra tous les assaillants "quel que soit leur statut"

"Nous suivrons les faits où qu'ils mènent." Un an après, l'administration du président Joe Biden poursuivra tous les participants à l'assaut contre le Congrès du 6 janvier 2021, "quel que soit leur statut", a assuré mercredi 5 janvier le ministre américain de la Justice, Merrick Garland. Cinq policiers et une manifestante sont morts en lien avec l'assaut, et 140 agents ont été blessés.

Son ministère "s'engage à faire rendre des comptes devant la justice à tous les assaillants du 6 janvier, (...) qu'ils aient été présents ce jour-là ou qu'ils soient responsables pénalement pour l'attaque contre notre démocratie", a affirmé Merrick Garland, dans un discours prononcé à la veille du 1er anniversaire de l'assaut.

Plus de 725 personnes inculpées

L'ex-président républicain Donald Trump est accusé par ses détracteurs d'avoir incité ses partisans à attaquer le Congrès. Le ministre n'a pas fait référence à l'ancien locataire de la Maison Blanche ni précisé s'il faisait l'objet d'une enquête judiciaire.

Une commission parlementaire, composée principalement d'élus démocrates, tente actuellement de déterminer si Donald Trump a encouragé ou coordonné les violences de ses partisans contre le siège du Congrès et les policiers qui le protégeaient.

Merrick Garland a appelé à la patience face à la plus grande enquête de l'histoire du ministère, avec plus de 725 personnes inculpées jusqu'ici, en pleine pandémie de Covid-19. Et il a assuré de l'impartialité de la justice face au défi politique que représente pour le démocrate Joe Biden une enquête sur son prédécesseur républicain.