Sondage : les Français adeptes des théories du complot ?

L'assassinat du président Kennedy, l'attentat du 11 septembre 2001, les attentats de Charlie Hebdo... Pour certains, ces événements sont des mises en scène, des impostures. Une récente étude menée par l'IFOP estime que 8 Français sur 10 croient au moins à une théorie du complot, les jeunes étant les plus réceptifs. Par exemple, 32% des Français penseraient que le virus du Sida a été créé en laboratoire, 9% que la Terre n'est pas ronde, mais plate. Pour les auteurs de l'étude, ces théories prennent de l'ampleur. "Ce type de théorie est rassurant, il permet d'expliquer simplement quelque chose que l'on ne comprend pas, avec une seule clé qui ouvre toutes les portes", explique un journaliste spécialiste des théories du complot.

A-t-on marché sur la Lune ?

L'une des théories les plus ancrées concerne les premiers pas de l'homme sur la Lune. Pour certains, il s'agirait d'une mise en scène réalisée par le réalisateur américain Stanley Kubrick lui-même. Les preuves seraient nombreuses et irréfutables selon les complotistes. À ceux qui doutent encore, la NASA répond par des images de la Lune prises par un satellite : on y voit le site d'alunissage des missions Apollo et même les traces de pas de Buzz Aldrin et Neil Armstrong.

