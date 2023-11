Assassinat de John F. Kennedy : des enquêteurs relancent les recherches autour de sa mort

Durée de la vidéo : 3 min

60 ans plus tard, la mort du président américain John Fitzgerald Kennedy demeure entourée d'un épais mystère. Plusieurs enquêteurs se sont retrouvés aux États-Unis, pour évaluer diverses théories qui éclairciraient les circonstances de sa mort.

À première vue, on pourrait croire à une simple conférence universitaire mais en réalité, dans cette pièce, on cherche la vérité. Les meilleurs enquêteurs du pays se sont retrouvés pour examiner toutes les théories concernant la mort de John Fitzgerald Kennedy, du 15 au 17 novembre, et la version officielle est loin d’être celle privilégiée. "Le président Kennedy a été tué par un tir sur le côté et un autre devant et par plus d’un tireur, je pense au moins trois. Pour moi, ça a été caché par nos agences fédérales", a ainsi expliqué une des enquêtrices. Que s’est-il réellement passé le 22 novembre 1963 à Dallas ? Pour la première fois, Paul Landis, ancien agent des services secrets et présent sur les lieux, a décidé de parler après 60 ans de silence.

Une réouverture de l’enquête ?

"Il y avait du sang et de la chair partout", a-t-il confié. "J’ai regardé dans la voiture et j’ai vu deux fragments de balle". Pourtant, dans les rapports, il n’est jamais fait mention d’un deuxième projectile, ce qui pourrait accréditer la thèse d’un autre tireur. "J’espère juste qu’on va rouvrir l’enquête et que les preuves que je viens d’apporter aideront à faire cela", a lancé l’ex-agent. Ce mystère hante la mémoire de tout un pays depuis 60 ans.