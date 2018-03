Ashton Kutcher et Mila Kunis (aussi) ont décidé de déshériter leurs enfants

Les deux acteurs américains annoncent qu'ils légueront leur argent à des oeuvres de charité. Une histoire d'héritage qui n'est pas sans rappeler celle de Johnny Hallyday.

Leur décision est prise, et ils ne reviendront pas dessus. Ashton Kutcher et Mila Kunis ont décidé de déshériter leurs deux enfants, Wyatt Isabelle (3 ans) et Dimitri (15 mois). Le couple star d'Hollywood explique ce choix dans le Postcast (lien en anglais) de Dax Shepard : "Mes enfants ont une vie très privilégiée. Ils ne le savent pas, ils ne le sauront jamais parce que c’est la seule qu’ils connaîtront. Je préfère donc donner mon argent à des oeuvres de charité", raconte Ashton Kutcher dans cette interview audio réalisée le 14 février dernier et repéré ces derniers jours par la presse anglo-saxonne.

Bien que leur fortune soit estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars, tous les deux veulent inculquer à leurs enfants quelques bonnes valeurs, comme la charité ou la générosité.

Si mes enfants veulent créer un business et qu’ils ont un bon projet, j’investirai dans leur entreprise. J’espère qu’ils seront assez motivés et déterminés pour retrouver le train de vie qu’ils avaient à nos côtés.Ashton Kutdans le Postcast

Plus de cadeaux à Noël

Les deux acteurs n'en sont pas à leur première décision de ce genre. En octobre dernier, ils avaient déjà annoncé ne plus offrir de cadeaux à leurs enfants à Noël. "Les enfants n'apprécient plus les cadeaux. Ils ne savent même plus ce qu'ils attendent. Ils attendent juste quelque chose", avait alors lâché Mila Kunis à Entertainment Tonight (lien en anglais).