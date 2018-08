Après son overdose, l'actrice et chanteuse Demi Lovato "remercie Dieu d'être en vie"

La jeune star laisse entendre qu'elle ne réapparaîtra pas en public prochainement et dit avoir besoin de temps pour vaincre ses problèmes d'addiction.

"Je dois maintenant me concentrer sur ma sobriété et sur ma guérison." Dans un message posté sur son compte Instagram, l'actrice et chanteuse pop américaine Demi Lovato s'est dite reconnaissante d'être en vie, après une overdose qui l'a menée à l'hôpital il y a deux semaines, et affirme vouloir se battre pour vaincre ses problèmes d'addiction, cette maladie "qui n'est pas quelque chose qui disparaît et s'estompe avec le temps".

Demi Lovato, âgée de 25 ans, a annulé un concert à Atlantic City prévu deux jours après son hospitalisation. Elle a laissé entendre qu'elle ne réapparaîtrait pas prochainement en public. Demi Lovato a ajouté qu'elle serait "toujours reconnaissante" du soutien de ses fans et a attribué sa survie au personnel du Centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, où elle a été hospitalisée d'urgence le 24 juillet.

Une rechute évoquée dans l'une de ses chansons

"J'ai aujourd'hui besoin de temps pour me concentrer sur ma sobriété et ma guérison", a écrit la chanteuse à ses 70 millions d'abonnés Instagram. Devenue une vedette dès l'enfance avec Disney Channel, Demi Lovato, s'est confiée par le passé sur ses problèmes d'addiction, sa dépression et ses troubles du comportement alimentaire.

En 2012, la chanteuse apparaissait dans le documentaire Demi Lovato: Stay Strong, consommant de la cocaïne à plusieurs reprises, avant d'être admise en centre de désintoxication et de relancer sa carrière. Il y a un mois, elle avait sorti une chanson intitulée Sober ("Sobre") dans laquelle elle semblait faire état d'une rechute et s'excusait auprès de ses parents.

L'annonce de son overdose a été suivie d'une vague de déclarations de soutiens de la part de plusieurs célébrités. "Ce qui lui arrive me brise le cœur", a tweeté la célèbre présentatrice Ellen DeGeneres, tandis que le chanteur de country Brad Paisley, qui a collaboré avec Demi Lovato, a dit prier pour elle. "L'addiction est une maladie terrifiante. Personne n'est plus honnête ou courageux que cette femme", a-t-il dit.