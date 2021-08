Afghanistan: les talibans se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans à risque après le 31 août, assurent les Etats-Unis

Les talibans se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans "à risque" encore en Afghanistan après le 31 août, après le départ des forces américaines, a affirmé mercredi 25 août le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. "Les talibans ont pris des engagements en public et en privé pour fournir et permettre un passage sûr aux Américains, aux autres étrangers, et aux Afghans", a-t-il précisé.

"Les talibans ont signifié clairement qu'ils ont un fort intérêt à conserver un aéroport en fonctionnement. Nous, et le reste de la communauté internationale, avons fortement intérêt à cela, principalement afin de s'assurer que quiconque veut quitter [l'Afghanistan] peut le faire après le 31 [août] en utilisant l'aéroport", a déclaré Antony Blinken. Il n'a cependant pas précisé si les Etats-Unis maintiendraient une présence diplomatique après cette date butoir, jour de la fin du retrait des forces américaines. "Nous étudions un certain nombre d'options", s'est-il borné à répondre à ce sujet.

L'Allemagne a également reçu l'engagement des talibans

L'Allemagne a elle aussi reçu l'assurance des talibans que des Afghans pourraient quitter leur pays à bord de vols commerciaux après le retrait définitif des troupes américaines le 31 août. Le chef adjoint du bureau politique des talibans au Qatar Sher Abbas Stanekzai "m'a assuré que les Afghans possédant des documents valides continueront à avoir la possibilité de voyager sur des vols commerciaux après le 31 août", a affirmé sur Twittter Markus Potzel, un diplomate allemand qui négocie avec les talibans, à l'issue d'une rencontre au Qatar.

Le diplomate, envoyé spécial de l'Allemagne en Afghanistan, a précisé avoir discuté "de la nécessité urgente" d'avoir "un aéroport de Kaboul qui fonctionne" comme condition préalable au travail des ONG et des diplomates en Afghanistan.