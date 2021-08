Afghanistan : des opérations d'évacuation périlleuses

C’est le 12e avion français qui arrive de Kaboul (Afghanistan) sur la base aérienne 104 à Abou Dabi aux Émirats arabes unis. À son bord, plusieurs dizaines d’Afghans, des hommes et femmes, qui ont travaillé pour la France en Afghanistan ou qui sont désormais en danger en raison de leur profession. Les premiers soins médicaux sont assurés par les militaires français.

Une opération d’évacuation hors-norme organisée dans l’urgence

Malgré l’épuisement et l’incertitude de l’exil, Mohamed, un professeur de l’université de Kaboul est soulagé. Il tient entre ses mains le précieux laissez-passer qui lui a permis d’embarquer : “J’avais peur qu’ils me tuent, d’abord parce que je suis de la minorité chiite, en plus je suis professeur. Je veux vivre dans un pays qui respecte l’humanité.” Cette opération d'évacuation hors-norme a été organisée dans l’urgence.