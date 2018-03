Affaire O.J. Simpson : les étranges confidences de l'ex-footballeur américain diffusées dans un documentaire explosif

Les chaînes du réseau Fox vont diffuser dimanche un documentaire inédit qui s'intéresse à "l'affaire du siècle".

L'interview date de novembre 2006, mais elle n'a jamais été présentée au public. La Fox s'apprête à diffuser, dimanche 11 mars, les déclarations de O.J. Simpson, cet ancien joueur de football américain, accusé du double meurtre de son ex-femme et du compagnon de celui-ci en 1994. Il avait été acquitté au pénal en 1995 puis reconnu coupable de leur mort, en 1997, par un jury qui l'a condamné à payer 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts.

En 2006, O.J. Simpson s'apprête à publier un livre intitulé If I Did It ("Si je l'avais fait") dans lequel il décrit minutieusement la scène de crime en se mettant dans la peau du meurtrier. Pour certains observateurs, il s'agit d'aveux voilés. Le livre doit également s'accompagner d'une interview de deux heures diffusée sur la Fox. Généreusement rétribué pour ce passage télévisé, O.J. Simpson aurait – à mots couverts – admis sa culpabilité. Mais voilà, l'interview fait scandale avant même sa diffusion. Les familles des victimes mais aussi les stars de la chaîne ou les annonceurs, s'offusquent. Elle n'a jamais été diffusée jusqu'à ce dimanche.

Cette fois, les familles des victimes ont donné leur accord. L'émission a été projetée jeudi à des journalistes. Ils ont pu entendre O.J. Simpson raconter longuement comment il s'y serait pris s'il avait été le meurtrier. Il explique notamment s'être rendu au domicile de son ex-femme avec un ami nommé Charlie. Or, pour le producteur exécutif de l'émission, Charlie serait l'alter ego inventé par l'ancien joueur américain pour confesser son crime.