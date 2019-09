INFO FRANCEINFO. Affaire Epstein : des perquisitions ont eu lieu au sein du domicile parisien du multimillionnaire et à l’agence de mannequins de Jean-Luc Brunel

Des perquisitions ont été menées lundi au domicile parisien du multimillionnaire et au sein de l’agence de mannequins Karin Models le 17 septembre. Elles ont été réalisées par l'Office central pour la répression des violences aux personnes.

Des perquisitions ont été réalisées au domicile parisien du multimillionnaire Jeffrey Epstein et au sein de l’agence de mannequins Karin Models de Jean-Luc Brunel, très proche de l’Américain, révèle franceinfo mardi 24 septembre.

Les perquisitions autorisées par le juge des libertés et de la détention ont débuté lundi à 15h pour se terminer mardi à 4h du matin dans l’appartement de 800 m2 du financier américain, avenue Foch à Paris, près de l'Arc-de-Triomphe.

Une salle de massage aménagée

Selon le témoignage du majordome d'Epstein en France, rencontré par franceinfo, l'appartement possède une salle de massage aménagée sur mesure, fréquentée par de très nombreuses femmes, dont certaines avaient des relations tarifées avec le multimillionnaire.



Cet intendant franco-brésilien dit ne pas savoir si ces femmes étaient majeures ou mineures. Mais il explique à franceinfo que le trust, qui gère l'ensemble des biens de Jeffrey Epstein, lui a demandé de "visiter" l'appartement deux jours seulement avant l'ouverture d'une enquête en France pour "viols et agressions sexuelles", notamment sur des mineurs.

Jean-Luc Brunel toujours introuvable

D'autres perquisitions ont été menées mardi 17 septembre au sein de l’agence de mannequins Karin Models de Jean-Luc Brunel, dans le 8e arrondissement de Paris. Le nom de cet homme apparaît dans la procédure américaine, mais aussi dans celle ouverte par le parquet de Paris. Une ancienne top model néerlandaise affirme dans un courrier envoyé au procureur début septembre que Jean-Luc Brunel l'avait droguée et violée au début des années 90. Le septuagénaire est introuvable depuis début juillet. Les perquisitions ont été menées par l'Office central pour la répression des violences aux personnes.

Un mois après avoir été alerté sur de potentielles victimes françaises, le parquet de Paris a ouvert le 23 août une enquête sur le fincancier américain pour "viols", "viols sur mineurs de plus de 15 ans", "viols sur mineur de 15 ans", et "agressions sexuelles", "agressions sexuelles sur mineur de 15 ans" et "association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et associations de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement".

Le multimillionnaire était déjà poursuivi aux Etats-Unis avant sa mort en prison le 10 août. Jeffrey Epstein a été arrêté le 6 juillet et inculpé à New York pour avoir organisé, de 2002 à 2005 au moins, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles, certaines collégiennes, avec lesquelles il aurait eu des rapports sexuels contraints dans ses nombreuses propriétés, notamment à Manhattan et en Floride.