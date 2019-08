États-Unis : proche de la jet-set et des puissants, la mort de Jeffrey Epstein interpelle

Quels secrets Jeffrey Epstein a-t-il emportés avec lui en mettant fin à ses jours dans sa cellule de New York (États-Unis) samedi 10 août ? À 66 ans, le multimillionnaire américain était notamment inculpé pour exploitation sexuelle de mineures et risquait 45 ans de prison. Par la voix de leurs avocats, ses victimes présumées se sont déclarées consternées par la nouvelle.

Deux Français inquiétés ?

Les juges reprochaient à Jeffrey Epstein d'avoir organisé au début des années 2000 un trafic de prostitution de mineurs. À cette époque, le financier à succès était entouré d'un célèbre réseau d'amis : le prince Andrew de la famille royale d'Angleterre, des présidents comme Bill Clinton et même Donald Trump. Interrogé récemment, l'actuel président des États-Unis nie tout lien d'amitié avec Jeffrey Epstein. Depuis samedi, des élus républicains et surtout démocrates demandent une enquête sur les circonstances de sa mort alors qu'il était en prison et surveillé. Les investigations se poursuivent. Deux Français, le patron d'une agence de mannequinat et un dirigeant d'une grande chaîne hôtelière, pourraient être inquiétés.

