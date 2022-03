Désintox. Suicide de Jean-Luc Brunel : non, les caméras de surveillance n'ont pas sciemment été éteintes dans sa cellule de prison.

[ERRATUM] Dans une vidéo Désintox consacrée au suicide de Jean-Luc Brunel en prison, nous faisions état d'une fausse information ayant circulé sur les réseaux sociaux concernant le dysfonctionnement des caméras de surveillance dans la cellule du détenu.

Cette rumeur reposait sur une incompréhension par des internautes d'un passage d'un article du Mail Online, et non sur une erreur dans cet article comme le commentaire de notre vidéo le suggérait. Nous avons donc supprimé ce contenu. Nos excuses à l'auteur de l'article au Mail online et au Daily Mail.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

