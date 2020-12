Affaire Jeffrey Epstein : le Français Jean-Luc Brunel placé en garde à vue

Nouveau rebondissement dans l'affaire Jeffrey Epstein. L'agent de mannequins français Jean-Luc Brunel a été placé en garde à vue pour viols et agressions sexuelles, notamment sur mineurs, harcèlement sexuel, association de malfaiteurs et traite des êtres humains, a confirmé le parquet de Paris interrogé par l'AFP, jeudi 17 décembre.

Le septuagénaire était un proche du milliardaire américain Jeffrey Epstein, accusé de viols par plusieurs anciennes mannequins. Ce dernier avait été retrouvé mort dans sa cellule le 10 août 2019.

Jean-Luc Brunel est le fondateur des agences de mannequins Karin Models et MC2 Model Management. Il est accusé de "viols" et d'"agressions sexuelles" et plus généralement d'avoir "rabattu" pour Jeffrey Epstein aux Etats-Unis des jeunes filles de milieux modestes en leur faisant miroiter une carrière de mannequin.