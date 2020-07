Affaire Epstein : la complice présumée du milliardaire américain arrêtée

Fin de cavale pour Ghislaine Maxwell, la principale collaboratrice et principale complice de Jeffrey Epstein, selon la police américaine. Le milliardaire avait été accusé de pédophilie et de trafic de mineures avant d’être retrouvé pendu dans sa cellule en 2019. Depuis, Ghislaine Maxwell se cachait. "Personne ne savait où elle était, d’autant qu’elle a beaucoup de connexions dans le monde entier, et trois passeports : britannique, américain et français. En fait, le FBI la suivait et a retrouvé sa trace, avant de l’arrêter dans la matinée de jeudi dans une riche propriété du New Hampshire, au nord-est des États-Unis", précise le correspondant de France Télévisions, Loïc de La Mornais, en direct de Washington (États-Unis).

Un scandale qui remonte jusqu’à la Couronne britannique

Ghislaine Maxwell a été placée en détention. "La justice a beaucoup de questions à lui poser. Les procureurs l’accusent d’avoir tendu des pièges à beaucoup de jeunes filles pour les amener comme des proies faciles à Jeffrey Epstein. Beaucoup de questions aussi sur l’étendue de ce scandale qui remonte jusqu’à la Couronne britannique, puisque le prince Andrew, le propre fils d’Elizabeth II a été éclaboussé par cette affaire", rappelle Loïc de La Mornais.



