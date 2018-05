Accident mortel d'Uber en Arizona : le système de freinage d'urgence n'était pas activé

Le régulateur des transports NTSB l'a indiqué dans un rapport préliminaire, jeudi.

Les circonsctances du drame se précisent. Une voiture autonome d'Uber a mortellement renversé une piétonne, en mars, dans l'Arizona. Et le régulateur des transports NTSB indique, jeudi 24 mai, dans un rapport préliminaire que le véhicule avait détecté la femme près de six secondes avant le choc mais qu'il n'avait pu s'arrêter car le système de freinage d'urgence n'était pas activé.

Le NTSB affirme qu'environ une seconde et trois centièmes avant le choc, le système de conduite autonome avait déterminé que le freinage d'urgence était nécessaire pour atténuer la collision. Or les manœuvres de freinage d'urgence ne sont pas activées quand les voitures autonomes d'Uber sont sous le contrôle d'un ordinateur, ceci "afin de réduire de potentiels comportements erratiques du véhicule".

Pas de système d'alerte lors de situations critiques

Le conducteur ou l'opérateur de la voiture, celui qui est derrière le volant, doit donc intervenir et reprendre le contrôle, sauf que le système n'est pas conçu pour l'alerter, affirme encore le NTSB. Lors du drame, la conductrice "a repris le contrôle moins d'une seconde avant le choc et n'a commencé à freiner que moins d'une seconde après l'accident", conclut le régulateur américain.

"L'opératrice du véhicule a déclaré, dans un entretien avec le NTSB, qu'elle surveillait l'interface de conduite autonome du véhicule et que si ses téléphones personnel et professionnel étaient dans la voiture elle ne les a utilisés qu'après l'accident", peut-on encore lire dans le communiqué. Le NTSB précise la cause "probable" de l'accident ne sera déterminée que dans un futur rapport.