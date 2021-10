Accident : crash d'avion spectaculaire au Texas

À Houston (Texas), un avion est vraisemblablement entré en collision avec une clôture. Les passagers sont parvenus à s'extraire de l'appareil avant qu'il ne prenne feu. Vu du ciel, on ne distingue plus que la carcasse de l'appareil. L'accident était spectaculaire mais ils ont tous réussi à s'en sortir quelques secondes avant que l'appareil ne devienne un brasier. "Tout volait autour de nous, on a couru aussi vite que l'on pouvait pour ne pas se faire envahir par les flammes", explique un passager au micro d'une télévision américaine.



Un passager blessé

Seulement un passager a été blessé et les pompiers ont dû s'employer pour venir à bout des flammes alimentées par le carburant de l'avion. Une enquête est en cours pour connaître les causes de l'accident. "L'avion était sur le point de décoller, mais il a continué à rouler sur la piste sans s'arrêter, mais il n'a jamais pu s'envoler", rapporte Stephen Woodard, porte-parole du département de la sécurité publique du Texas.