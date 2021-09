"11 septembre, la fin d'un monde" : la ville de Caen présente une exposition dédiée à ce jour où tout a basculé

A Caen dans le Calvados, une exposition au Mémorial et une autre à l'Hôtel de ville reviennent sur les attaques terroristes du 11 septembre 2001, à l'heure où le monde commémore le vingtième anniversaire de l'événement qui bouleversé le début du 21e siècle.

Le récit d'une journée qui a changé à jamais la face du monde heure après heure. C'est le parti-pris de l'exposition 11 septembre- il y a 20 ans, la fin d'un monde présentée jusqu'au 30 septembre à l'Hôtel de ville de Caen. 83 photos, des objets et des témoignages sonores permettent de retracer les événements. Une exposition bouleversante pour les visiteurs.

Le 11 septembre 2001 : chacun se souvient de ce qu'il faisait au moment où il a appris la nouvelle. Les heures ensuite passées devant les informations à regarder en boucle les mêmes images. Vingt ans plus tard, les attaques terroristes de New-York sont toujours présentes dans les mémoires, même celles des plus jeunes qui étudient à l'école cette date clé de notre histoire moderne, qui a plongé le monde dans une nouvelle ère.

Des images inédites

Des images et des vidéos de ces attaques, chacun de nous a l'impression d'en avoir vu des centaines. Pour les commissaires de l'exposition, le travail en amont a été colossal pour ne pas donner l'impression aux visiteurs d'avoir déjà tout vu et tout lu. "L'objectif a été de trouver dans toutes les sources un maximum de photos que les gens n'ont pas déjà vues, il fallait qu'ils puissent découvrir une autre facette, une autre vision et d'autres images de cet événement" explique Bertrand Cousin l'un des commissaires de l'exposition.

Des débris du World Trade Center exposés

Une exposition riche en émotions pour les visiteurs, qui se replongent intensément dans cette journée. Un moment fort qui débute dès l'arrivée dans la cour de l'Hôtel de ville où des morceaux de poutres des Tours Jumelles sont exposées.

Des morceaux de poutre provenant du World Trade Center exposés à Caen (France 3 Normandie)

Pour poursuivre ce travail de mémoire, il faut également se rendre au Mémorial de Caen où se poursuit jusqu'au 31 décembre une autre exposition Le monde du 11 septembre.

Exposition 11 septembre- il y a vingt ans, la fin d'un monde jusqu'au 30 septembre 2021 - Hôtel de ville de Caen - du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h à 17h.