Ukraine : une importante prise d'otages dans un bus se termine sans faire de victime

"Nous n'avons perdu personne", s'est félicité le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La police du pays a indiqué mardi 21 juillet avoir libéré tous les passagers d'un bus pris en otage à Loutsk, dans l'ouest de l'Ukraine, par un homme armé qui a ouvert le feu sur les policiers et qui affirmait avoir dissimulé une bombe dans la ville.

Les autorités ukrainiennes ont d'abord fait état d'une vingtaine de passagers retenus pendant plusieurs heures, alors que la police et l'assaillant menaient des négociations "tendues" selon les forces de l'ordre. Après leur libération, le nombre d'otages a finalement été revu à 13, selon le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov.

A bus has been hijacked in the Western Ukrainian town of Lutsk, with 20 people taken hostage. Hijacker said to have explosives and weapons, and is threatening to blow the bus up. Reports of an exchange of gunfire. pic.twitter.com/Ru5mqJRE2A