Un avion décolle de Nouvelle-Zélande en 2018 et atterrit à Hawaï en 2017

Un voyage dans le temps. A cause d'un retard de dix minutes, les passagers du vol HA446 de la compagnie aérienne Hawaian Airline ont décollé d’Auckland en Nouvelle-Zélande en 2018 mais ont atterri à Honolulu à Hawaï en 2017, comme l'a signalé le compte Twitter Flightradar.

Time travel is possible!

Flight #HA446 just took off from New Zealand in 2018 and will land in Hawaii back in 2017! pic.twitter.com/3KsCEniCOL