VIDEO. Malgré l’interdiction des autorités, la Gay Pride a bien eu lieu à Istanbul

1000 personnes dans les rues

Près de 1000 personnes dans les rues d’Istanbul ont bravé l’interdiction de manifester pour défendre les droits des personnes LGBT. "Les gens n’ont pas peur, les commerçants n’ont pas peur, pourtant, le gouvernement a peur, la police a peur. Ils pensent qu’il peuvent limiter la liberté avec les barricades qu’ils installent et leur gaz lacrymogène", a lancé un activiste pour les droits LGBT. C’est la quatrième année consécutive que l’événement est interdit par les autorités. "Une fois ils ont annulé à cause du Ramadan, l’autre fois ça coïncidait avec des élections. Mais cette année, ça ne coïncidait avec rien et ils ont quand même interdit en trouvant une excuse. C’est tout. Nous allons défendre nos droits jusqu’au bout", a affirmé une autre activiste.

Pour les militants présents lors de cette marche des fiertés, être visible dans les rues et sur les places, "même pour un jour dans l’année, c’est très important pour tout membre de la communauté LGBT." Le rassemblement a toutefois vite été interrompu par les forces de l’ordre turques. Des balles en caoutchouc ont été tirées sur les manifestants et la police a arrêté 11 personnes.