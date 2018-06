Turquie : un scrutin indécis

Le premier tour des élections présidentielle et législatives ont eu lieu dimanche 24 juin en Turquie. Recep Erdoğan peut-il subir un échec électoral ? Les premiers résultats sont attendus et plusieurs situations de fraude sont déjà dénoncées par l'opposition. "De premières estimations partielles commencent à circuler. Elles viennent de l'agence de presse officielle et donnent pour l'instant Recep Erdoğan vainqueur dès le premier tour avec 54% des voix", rapporte la journaliste Stéphanie Pérez en direct d'Istanbul.

Plusieurs candidats de l'opposition dénoncent des irrégularités

Le dépouillement n'est pas encore terminé. "Dans le même temps, l'opposition donne d'autres résultats. Elle se voit au second tour. On est donc clairement dans une bataille de résultats. C'était annoncé parce que la journée a été compliquée dans les bureaux de vote. Plusieurs candidats de l'opposition dénoncent des irrégularités, des tentatives de bourrage d'urne et de fraude. Parallèlement, une dizaine d'observateurs européens ont été arrêtés, dont une sénatrice communiste française, Christine Pruneau", relate la journaliste.

