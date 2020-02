Turquie : un avion se brise à l'atterrissage

Un avion brisé net en trois morceaux. Le Boeing 737 de la compagnie turque Pegasus a complètement raté son atterrissage à l'aéroport d'Istanbul (Turquie) et est sorti de la piste. Certains passagers réussissent à s'extraire par eux-mêmes. D'autres sont coincés dans la cabine. Les secours s'activent sur la piste. Sur les images de l’atterrissage, on devine les flammes d'un incendie qui s'est déclaré juste après l’atterrissage, et qui a été maîtrisé par les pompiers.

120 blessés à déplorer

Au moment où l'avion a touché le sol, les conditions météorologiques étaient très mauvaises et la piste détrempée. L'avion provenait de la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie. Il transportait 177 passagers ainsi que six membres d'équipage. Aucun d'entre eux n'est mort durant ce spectaculaire accident, mais 120 personnes sont blessées.

