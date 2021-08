Turquie : le pays en proie aux flammes, des zones touristiques évacuées

Le feu est arrivé jusqu'à la plage. Les parasols brûlent comme des fétus de paille. Mardi 2 août, touristes et habitants partagent la même peur : celle de devoir fuir face à l'avancée irrésistible des flammes. À Bodrum, en Turquie, les routes sont impraticables. 100 kilomètres plus à l'est, une touriste française filme l'incendie qui menace la ville de Marmaris.

Fatalisme

Dans le village de Manavgat, les habitants semblent livrés à eux-mêmes. Entre crises et pleurs, une agricultrice implore de l'aide. Le feu n'est plus très loin. "Quelle horreur, qu'est-ce que je vais faire de mes animaux ?", crie-t-elle. La Turquie vit l'un de ses pires incendies depuis dix ans. Plus de 120 foyers sont maintenant sous contrôle, mais sept feux continuent d'avancer. Les pompiers peuvent compter sur l'aide des habitants pour les guider dans la forêt et les ravitailler. "Nous sommes responsables de notre terre, pour empêcher notre futur de brûler, la situation est très mauvaise", explique un local. Le pays doit désormais compter sur l'aide internationale, en attendant de savoir si certains incendies ont pu être allumés délibérément.