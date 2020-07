Turquie : la basilique Sainte-Sophie redevient une mosquée

En Turquie, un tribunal vient de retirer à la basilique Sainte-Sophie son statut de musée et son statut laïc comme voulu par le président Recep Tayyip Erdogan. La basilique devient alors un lieu ouvert aux prières musulmanes.

"Un vieux rêve des conservateurs"

Ludovic de Foucaud, correspondant pour France 24 en Turquie, affirme qu’il s’agit d’une "décision hautement symbolique et politique, une reconquête qui permet au président turque de rentrer un peu plus dans l’histoire de son pays." Et pour cause, Recep Tayyip Erdogan "est et restera celui qui aura rendu Sainte-Sophie aux musulmans turcs mais aussi du monde entier (…) C’est un vieux rêve des conservateurs turcs qui se réalise", constate le journaliste. Sur le plan extérieur, le président prouve également qu’il ne cède pas à la pression et que la Turquie est un territoire souverain.







