Turquie : Erdogan réélu dès le premier tour des présidentielles

Il est sans conteste le maître de la Turquie. Dimanche 24 juin au soir, face à la foule de ses plus fidèles partisans, Recep Tayyip Erdogan savoure son triomphe. La campagne a été plus difficile que prévu, les sondages lui prédisaient un second tour, mais il a gagné son pari et confirmé son sens tactique. "Le grand vainqueur de cette élection, c'est la démocratie", a scandé le président réélu.

Il a les pleins pouvoirs

La démocratie turque tourne désormais autour d'un seul homme. Recep Tayyip Erdogan a les pleins pouvoirs, il s'est taillé une Constitution à sa mesure. Pour ces Turcs conservateurs et religieux à qui il sait parler, ceux qui le rendent invincible, c'est un motif de célébration. Lendemain difficile pour l'opposition et Muharrem Ince, le candidat de centre gauche. Il n'a pas réussi à ébranler l'édifice Erdogan. Il s'est incliné sans bruit devant l'hyper-président turc, presque résigné. Erdogan règnera sans partage puisque sa coalition a aussi gagné les élections législatives.

