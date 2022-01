Turquie : 2023, l’année de tous les défis pour Recep Tayyip Erdogan ?

Voilà près de vingt ans que Recep Tayyip Erdogan règne en maître sur la Turquie. À l’approche de l’anniversaire de cette deuxième décennie au pouvoir, Anne Andlauer, journaliste et correspondante dans le pays pour France Inter publie "La Turquie d’Erdogan", aux éditions du Rocher. Ce livre documenté permet de mieux comprendre ce pays au travers de plusieurs thématiques comme celle des Ouighours, un sujet autrefois qualifié de "génocide" par le président turc, aujourd’hui relégué sous le tapis "sans doute parce qu’il cède aux pressions économiques", analyse la journaliste.

Le vote, dernier rempart pour la population

Et ce n’est pas tout. Si 2023 marquera le centenaire de l’avènement de la République turque, ce sera aussi le moment des élections présidentielles dans le pays. Autant de moyens pour le président Erdogan de renforcer sa stature et faire régner la loi du silence ? "La Turquie était un pays extrêmement meurtrier pour les journalistes dans les années 70, 80, 90", rappelle Anne Andlauer qui évoque à ce moment une phrase prononcée par un journaliste local qui lui expliquait que si on meurt moins aujourd’hui "on souffre plus". Et la journaliste de conclure : "Aujourd’hui, et en particulier depuis le coup d’état manqué de 2016, les espaces d’expression de la démocratie se rétrécissent de plus en plus, dans tous les domaines", qualifiant le vote de « dernier rempart » pour la population.