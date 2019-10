"Pour combattre Daech ils étaient des héros, maintenant on les traite de terroristes" : la colère des Kurdes de France face à l'offensive turque

Mercredi soir, des Kurdes de France étaient une centaine à manifester à Paris pour interpeller Emmanuel Macron après l'offensive Turque, lancée mercredi dans le Kurdistan syrien, le Rojava.

"Rojava ! Résistance ! Erdogan ! Fasciste !" Des regard noirs, des fronts soucieux et des slogans pour interpeller le président de la République mercredi 10 octobre à Paris, à quelques centaines de mètres de l'Élysée. Les Kurdes de France s'étaient réunis suite à l'annonce de l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie, ils étaient une centaine sur les Champs-Élysées.

La jeune Dylan ne peut s'empêcher de ressentir de la haine face à ce qu'elle appelle "une trahison complète par l'Europe, les États-Unis aussi. Lorsqu'il fallait combattre Daech les Kurdes étaient les héros. Et aujourd'hui, on dit qu'ils sont des terroristes et on veut les éliminer ? C'est inacceptable".

"Si l'offensive prend de l'ampleur, garder les prisonniers ne sera plus une priorité"

Une offensive qui ne menace pas seulement son peuple, prévient Berivan Firat du conseil démocratique kurde, mais qui touche aussi à la stabilité de la France et de l'Europe. "Il y a 11 000 hommes de Daech détenus par les Kurdes et 450 Français, si cette invasion prend une ampleur plus importante, les Kurdes vont devoir tous aller au front pour se défendre. Donc la priorité ne sera plus de garder ces prisonniers."

Une menace prise au sérieux par le gouvernement français qui a fermement condamné l'offensive turque. Pour les Kurdes de France, il faut surtout arrêter l'operation militaire au plus vite. "C'est une situation qui me choque", poursuit Polat Murat l'un des représentants du Conseil démocratique kurde de France.

On a soutenu les Kurdes quand on en avait besoin et quand on n'en a plus besoin, on fait un calcul comptable en fonction de nos intérêts économiques.Un Kurde de Franceà franceinfo

"Avec les Kurdes on oublie tout principe éthique. On aimerait que les réactions de la France aillent plus loin, elle a les moyens de faire pression, il est temps d'avoir ce courage". Une nouvelle manifestation à l'appel des Kurdes de France est prévue ce samedi à 15 heures, place de la République à Paris.