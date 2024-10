La Turquie confirme la responsabilité du PKK, au lendemain de l'attentat près d'Ankara

Mercredi, l'attaque a fait cinq morts, plus les deux assaillants, et 22 blessés.

La Turquie a annoncé avoir identifié les auteurs de l'attentat contre le siège des Industries de défense de Turquie, mercredi près d'Ankara. Selon le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, les deux auteurs de l'attaque, dont une femme, ont été identifiés comme "des membres du PKK", le Parti des Travailleurs du Kurdistan en lutte armée contre Ankara, a-t-il déclaré jeudi 24 octobre. Le couple apparait sur des images des caméras de surveillance du site visé, aux abords d'Ankara, sortant d'un taxi dont ils ont abattu le chauffeur, fusil d'assaut en mains et ouvrant directement le feu sur les employés. Ali Yerlikaya avait rapidement désigné le PKK comme le "probable" responsable de l'attaque qui a fait cinq morts, plus les deux assaillants, et 22 blessés.

Une riposte musclée

Rentré rapidement de Kazan, en Russie, où il a participé au sommet élargi des Brics, le président Recep Tayyip Erdogan a présidé en fin de journée un conseil de sécurité sur l'ancien aéroport Atatürk d'Istanbul. Selon l'agence étatique Anadolu, le chef de l'Etat a entendu le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, ancien puissant patron des services de renseignements et son successeur, Ibrahim Kalin, ainsi que les ministres de la Défense et de l'Intérieur, le chef de l'Etat major, le patron des Industries de Défense et des représentants du parti AKP au pouvoir, laissant présager une riposte musclée.

En représailles, l'armée turque a déjà mené depuis la nuit de mercredi à jeudi des raids aériens qui ont visé "47 cibles [du PKK], dont 29 en Irak et 18 dans le nord de la Syrie", faisant "59 morts parmi les terroristes, dont deux responsables de haut niveau", a annoncé le ministère de la Défense.