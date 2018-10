La Turquie accuse l'Arabie saoudite d'avoir assassiné le journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul

Tension diplomatique entre Ankara et Ryad. La police turque affirme, dimanche 7 octobre, que le journaliste et éditorialiste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu depuis mardi, a été tué à l'intérieur du consulat de son pays, à Istanbul. Selon la police, un groupe de 15 Saoudiens a fait l'aller-retour à Istanbul, mardi, pour se trouver au consulat en même temps que Jamal Khashoggi. La police ajoute que le journaliste "n'est plus ressorti" du consulat, après y être entré pour effectuer une démarche administrative.

L'agence de presse officielle saoudienne SPA a relayé dimanche un démenti, obtenu auprès d'un responsable du consulat d'Arabie saoudite, sous le couvert de l'anonymat. "Le responsable a démenti avec force ces accusations sans fondement", selon SPA. L'agence a précisé qu'une équipe d'enquêteurs saoudiens se trouvait en Turquie et travaillait avec les autorités locales. "Je ne crois pas qu'il ait été tué", a également déclaré, sur Twitter, la fiancée turque du journaliste, Hatice Cengiz.

Ryad assure que Jamal Khashoggi, éditorialiste très critique du pouvoir de Ryad, qui écrit notamment dans le Washington Post, a quitté le consulat après y avoir effectué ces démarches mardi. "D'après ce que j'ai compris, il est entré et est ressorti après quelques minutes ou une heure. Je ne suis pas sûr", a déclaré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dans un entretien à l'agence Bloomberg. "Nous sommes prêts à permettre au gouvernement turc de venir fouiller nos locaux", a-t-il dit, ajoutant être "très soucieux de savoir ce qui lui est arrivé". Ces lieux sont sous souveraineté saoudienne, mais "nous n'avons rien à cacher".

Jamal Khashoggi s'est exilé aux Etats-Unis en 2017 par crainte d'une arrestation, après avoir critiqué certaines décisions de Mohammed ben Salmane et l'intervention militaire de Ryad au Yémen. En signe de soutien, le Washington Post a décidé de laisser vide l'espace qui aurait dû être occupé par la tribune de M. Khashoggi, dans son édition de vendredi.

Yesterday's Washington Post published with a blank space where #JamalKhashoggi's column usually appeared. Today it is believed that the Saudi's murdered him in their consulate in #Istanbul where he was in exile. Despicable! pic.twitter.com/2ox7sjjcVC