"Je voulais un bon coup de balai après 20 ans d'Erdogan au pouvoir": à Berlin, l'incompréhension de la communauté turque à l'issue du premier tour

Sur l'écran télé de ce restaurant turc, lundi 15 mai, les images du scrutin défilent en boucle avec les scores des candidats à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle en Turquie. Selon les résultats définitifs, le président sortant Recep Tayip Erdogan a obtenu 49,51% des suffrages, contre 44,88% pour son son rival social-démocrate, Kemal Kiliçdaroglu. Un deuxième tour départagera les deux candidats le 28 mai.

Bülent regarde avec déception la chaîne d'information, en terminant son sandwich. "Je voulais un bon coup de balai après 20 ans d'Erdogan au pouvoir", confie cet artisan de 45 ans. Il nourrissait "cet espoir" mais le résultat du premier tour de la présidentielle n'est selon lui, "pas vraiment une surprise" car "le gouvernement actuel est dominant, très puissant, contrairement à l'opposition".

"Dans les petites villes et les villages, les gens l'aiment. Ils ne jurent que par lui et pas par un autre."

Le gouvernement d'Erdogan "a construit des routes et des ponts, on en a besoin mais ça ne fait pas tout", poursuit Bülent.

En 2018, les Turcs de Berlin avaient voté à 51% pour Recep Tayip Erdogan, beaucoup moins que les 65% recueillis par le président sortant en Allemagne. À Kreuzberg, le quartier turc de la capitale, Ahmet, 40 ans, gère un magasin de reprographie. Le commerçant a du mal à comprendre le résultat. "Après le tremblement de terre, je pensais qu'il allait perdre à cause de tous les problèmes économiques et de la mauvaise gestion du séisme. Il aurait dû perdre cette élection".

"Depuis deux ans, l'inflation est incroyable, les pauvres sont de plus en plus pauvres et les gens votent encore pour lui ... C'est à cause du nationalisme et de la religion, il se sert encore de ça."