Israël annonce la reprise totale de ses relations diplomatiques avec la Turquie

Les tensions entre Israël et la Turquie s'apaisent. Les deux pays ont annoncé, mercredi 17 août, le rétablissement total de leurs relations diplomatiques. "Il a été décidé d'élever le niveau des liens entre les deux pays à des relations diplomatiques pleines et entières et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays", a déclaré le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid.

Les relations bilatérales entre Israël et Ankara s'étaient tendues en 2010 avec l'affaire du Mavi Marmara, lorsque des forces israéliennes avaient lancé un assaut meurtrier sur ce navire turc tentant d'acheminer de l'aide à la bande de Gaza. Les deux pays avaient ensuite rappelé leurs ambassadeurs en 2018 après la mort de manifestants palestiniens à Gaza.

"Un atout important pour la stabilité régionale"

"Le rétablissement des relations avec la Turquie est un atout important pour la stabilité régionale et une nouvelle économique très importante pour les citoyens d'Israël", a ajouté le Premier ministre israélien. A Ankara, le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlüt Cavusoglu, a cependant précisé dans la foulée que la Turquie "n'abandonnerait pas la cause palestinienne".

Israël et la Turquie ont salué récemment un tournant dans leurs relations, avec notamment la visite du président Isaac Herzog en mars en Turquie, la première d'un chef d'Etat israélien depuis 2007 dans ce pays. Le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, avait quant à lui effectué fin mai une rare visite à Jérusalem dans le cadre de ce dégel diplomatique.