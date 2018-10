Eurozapping : une journaliste tuée en Bulgarie, un autre disparu en Turquie

Un correspondant du Washington Post disparu en Turquie. Un journaliste saoudien critique envers son pays n'a pas réapparu depuis qu'il est entré, mardi 2 octobre, au consulat d'Arabie Saoudite situé à Istanbul. Riyad a ouvert les portes du consulat pour montrer qu'il n'y était plus. Selon un confrère, Jamal Khashoggi a été assassiné. La pression monte et l'Arabie saoudite dément. Le président turc met en doute la version saoudienne et exige des explications.

Bébés volés en Espagne : 1er aveu

En Bulgarie, le corps sans vie d'une journaliste a été retrouvé. Viktoria Marinova a été étranglée et violée dans un parc du nord du pays. Elle venait d'animer une émission où hommes d'affaires et élus étaient soupçonnés de corruption. C'est le 3e meurtre d'un journaliste en Europe depuis le début de l'année.

Un premier coupable dans l'affaire des bébés volés en Espagne. Un ancien gynécologue a reconnu au tribunal avoir falsifié l'identité d'un bébé pour le donner à une femme stérile. Mais le crime, commis sous Franco, est prescrit, car la plaignante a attendu dix ans pour porter plainte. Inès Madrigal fera appel.

Le JT

Les autres sujets du JT