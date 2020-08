Eurozapping : la Turquie riche en gaz ; un goudron écologique voit le jour

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La plus grande découverte gazière de l’histoire turque. Le gisement a été localisé en mer Noire, loin de la zone de tension chypriote. Il est estimé à 320 milliards de mètres cubes de gaz. Un record annoncé par le président Erdogan vendredi 21 août : "Notre objectif est que ce gaz arrive dans ls foyers en 2023." Il pourrait y avoir d’autres gisements.

Réforme des retraites au Danemark

Le Danemark veut abaisser l’âge de départ à la retraite. Travailleurs à la chaîne et ouvriers du bâtiment devraient pouvoir partir à la retraite à 61 ans au lieu de 64. Pour payer ces nouvelles mesures, les Danois les plus aisés et le secteur financier seront mis à contribution à hauteur de 400 millions d’euros.

La Suède invente l’asphalte écologique. Il a la couleur, la texture, mais pas l'odeur. Ce nouveau revêtement sent le sapin et le bois, car il a été chauffé avec des bûches. Cet asphalte atteint la neutralité carbone, une première mondiale.

