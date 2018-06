DIRECT. Turquie : le principal rival d'Erdogan "accepte" les résultats des élections et l'exhorte à être "le président de tous" les Turcs

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TURQUIE

: "J'accepte les résultats de ces élections", vient d'annoncer Muharrem Ince, lors d'une conférence de presse à Ankara, appelant le président Erdogan à être "le président de 81 millions de Turcs".







(Umit Bektas / REUTERS)



: e principal opposant d'Erdogan "accepte les résultats" et l'exhorte à être "le président de tous" les Turcs

: Le président russe Vladimir Poutine a félicité Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection. Dans son télégramme de félicitations, le président russe "a souligné que les résultats de l'élection attestent pleinement de la grande autorité politique de Recep Tayyip Erdogan et du large soutien au cap fixé sous sa direction", indique un communiqué du Kremlin.

: Quels sont les résultats ? Les réactions ? Qu'est-il arrivé à la sénatrice française arrêtée en Turquie ? Retrouvez nos explications sur le scrutin présidentiel et législatif qui s'est tenu hier.







(KAYHAN OZER / ANADOLU AGENCY / AFP)



: Sur Twitter, le chercheur et consultant sur les questions islamistes Romain Caillet fait remarquer que la diaspora turque en France a voté encore plus massivement qu'en Turquie en faveur d'Erdogan. L'occasion de (re)lire le reportage de mes collègues Carole Bélingard et Louise Hemmerlé sur les fervents soutiens du président turc en France.

: Effectivement @Captain, je n'ai pas précisé que Recep Tayyip Erdogan a été réélu hier pour un nouveau mandat de cinq ans, alors qu'il dirige déjà la Turquie depuis 15 ans. Je n'ai pas de boule de cristal concernant la suite, mais sa victoire assoit encore son pouvoir : le scrutin marque le passage du système parlementaire en vigueur à un régime présidentiel où le chef de l'Etat concentre la totalité du pouvoir exécutif.

: Bonjour, pour combien de temps Erdogan sera élu ? Pouvons nous redouter une nouvelle purge d'opposants ?

: Du côté de l'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP) est crédité de 23% et le Parti démocratique des peuples (HDP), formation prokurde, obtient 11%. La participation a atteint 87% pour les deux élections, selon la télévision publique.

: En ce qui concerne les législatives, qui se tenaient le même jour : le Parti de la justice et du développement (AKP) d'Erdogan est arrivé en tête avec 42% des suffrages. Son allié, le Parti d'action nationaliste (MHP), obtient quant à lui 11%.

: Plus de détails sur les résultats électoraux en Turquie : après le dépouillement de 99% des voix, Muharrem Ince, chef de file de l'opposition, est crédité de 31% des suffrages, selon l'agence de presse étatique Anatolie. Loin derrière Recep Tayyip Erdogan, donc, qui a obtenu 52,5% des voix.