DIRECT. Tensions entre la Turquie et la France : Erdogan appelle l'UE à arrêter "la campagne de haine de Macron" contre les musulmans

: Le président turc persévère. Après avoir appelé sa population à boycotter les produits français, Recep Tayyip Erdogan estime désormais que la "campagne de haine qui est dirigée par Macron" contre les musulmans est "semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale".

Il est 14 heures, faisons un nouveau point sur l'actualité :



Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé sa population à cesser d'acheter des produits français, après de récents propos du président Emmanuel Macron sur le droit de caricaturer le prophète Mahomet.



#CHOMAGE L'application de la réforme de l'assurance-chômage va être à nouveau reportée de trois mois, soit jusqu'au 1er avril 2021, a indiqué le Premier ministre, Jean Castex, à l'issue d'une conférence à Matignon. Il "n'entend pas renoncer" à cette réforme, a-t-il néanmoins assuré.





Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a estimé sur franceinfo qu'"il faudrait reconfiner", si les mesures de couvre-feu et la période des vacances scolaires ne permettaient pas d'enrayer la propagation du coronavirus.





Une troisième tentative visant à cesser les combats au Haut-Karabakh a volé en éclats aujourd'hui entre l'armée azerbaïdjanaise et les forces arméniennes. Les deux camps se sont rejetés la responsabilité de la "violation grossière" de ce cessez-le-feu, négocié à Washington.

: "Tout comme en France certains disent 'n'achetez pas les marques turques', je m'adresse d'ici à ma nation : surtout ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas."



Depuis vendredi, des incitations au boycott de produits français ont été lancées dans plusieurs pays du Moyen-Orient, après de récents propos du président Emmanuel Macron sur le droit de caricaturer le prophète Mahomet.

: Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, appelle sa population à cesser d'acheter des produits français

La Ligue contre le cancer craint un nouveau retard dans la prise en charge des malades et estime qu'"il y a environ 30 000 cancers non détectés"





Quatre questions sur les appels au boycott contre les produits français dans des pays du monde musulman



: Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, "a choisi la stratégie de la tension" avec Emmanuel Macron, estime sur franceinfo Hakim El Karoui, auteur d'un essai sur la politique du dirigeant turc."Erdogan a désigné Macron comme son ennemi, il est obligé de répondre", commente-t-il.









9 heures, faisons un nouveau point sur l'actualité de ce lundi 26 octobre :



"On estime qu'on est plutôt autour de 100 000 cas positifs quotidiens" d'infection au Covid-19 en France, contre 52 000 cas enregistrés hier, alerte ce matin le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, sur RTL. Suivez notre direct.





Pour Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, "il faudra reconfiner" si les mesures de couvre-feu et la période des vacances scolaires ne permettent pas d'enrayer la propagation du coronavirus.





Un très large plébiscite. Au Chili, le "oui" à une nouvelle Constitution l'a emporté avec 78,28% des voix, contre 21,72% s'opposant à ce changement, selon des résultats quasi définitifs. Ce vote ouvre la voie au remplacement de la Constitution actuelle, héritée de l'ère Pinochet.





• "Rien ne nous fera reculer, jamais", a affirmé Emmanuel Macron hier, à l'heure où les réactions se multiplient au Proche-Orient pour dénoncer les propos du chef de l'Etat sur les caricatures de Mahomet. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, appelle les entreprises françaises à "résister au chantage" du boycott de produits français.

: Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, appelle les entreprises françaises à "résister au chantage" du boycott de produits français dans plusieurs pays du Moyen-Orient, après les propos d'Emmanuel Macron sur les caricatures de Mahomet et la lutte contre les séparatismes. Interrogé par RMC ce matin, Geoffroy Roux de Bézieux estime qu'il faut "faire passer nos principes avant la possibilité de développer nos affaires".

: La Turquie rappelle, face aux critiques de l'Elysée, que son représentant en France avait rapidement exprimé son soutien à la famille de Samuel Paty. Dans un tweet datant du 17 octobre, l'ambassadeur de la Turquie en France, Ismail Hakki Musa, s'était dit "horrifié par ce meurtre atroce d'un professeur à Conflans-Sainte-Honorine". "Rien ne le justifie. Mes condoléances à ses proches", avait-il ajouté.

: La Turquie a bien adressé un message de soutien aux proches de Samuel Paty dès le 17 octobre, affirme le ministère turc des Affaires étrangères, contredisant ainsi les propos de l'Elysée. Samedi, la présidence avait déploré "l'absence de messages de condoléances et de soutien du président turc" après l'assassinat du professeur. Plus d'informations dans notre article.









Démarrons par un premier point sur l'actualité :



Plus de 52 000 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en France en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France. Dimanche, 116 décès liés à l'épidémie de Covid-19 ont été recensés, contre 137 la veille.



#COVID_19 Face à la deuxième vague, l'Espagne a décrété l'état d'urgence sanitaire et mis en place un couvre-feu dans l'ensemble du pays, tandis que l'Italie renforce ses restrictions pour endiguer la propagation du coronavirus. Les cinémas et théâtres devront fermer, et les restaurants et bars ne pourront plus servir après 18 heures





"Rien ne nous fera reculer, jamais", a affirmé Emmanuel Macron sur Twitter, à l'heure où les réactions se multiplient au Proche-Orient, pour dénoncer les propos du chef de l'Etat sur les caricatures de Mahomet.