REPLAY. Regardez l'allocution d’Emmanuel Macron après son entrevue avec Recep Tayyip Erdogan

: Après l'annulation de milliers de vols et des inondations historiques à Boston, la neige a cédé la place au froid, aujourd'hui, sur le nord-est des Etats-Unis, où des températures glaciales, en-dessous des moyennes saisonnières, sont attendues ce week-end.



: Le président Erdogan s'est agacé après la question d'un journaliste sur de possibles livraisons d'armes vers la Syrie au début de l'année 2014. "Tu parles comme un membre du FETÖ [parti de Fethullah Gülen, opposant à Erdogan]", a répondu le président turc, avant de mettre en cause les Etats-Unis.





: Les recherches pour retrouver une policière disparue dans la Seine à Paris sont interrompues et reprendront samedi à partir de 8h30. La policière de la brigade fluviale, âgée de 27 ans, n'a pas donné signe de vie depuis 10h50.

: Elle présentait de multiples ecchymoses, des traces de morsure et de brûlures... Une fillette de six ans a été conduite sous une fausse identité à l'hôpital de Bourges (Cher), samedi 30 décembre. Cinq jours plus tard, cinq membres de sa famille ont été mis en examen. Franceinfo répond à quatre questions sur l'affaire de maltraitance de cette fillette de six ans.

: La Turquie est "fatiguée" d'attendre une éventuelle adhésion à l'UE, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.







: Blizzard, inondations, verglas... La tempête de neige Grayson a balayé l'est des Etats-Unis, du Maine à la Floride, hier. Découvrez les images de ce phénomène.









: La chanteuse Lio a permis le démantèlement d'un réseau de CD contrefaits dans un village du Gard Oui, vous avez bien lu. Une plainte de la chanteuse déposée auprès de la Sacem a permis de percer à jour un réseau de CD contrefaits, destinés à être revendus sur le marché asiatique, rapporte Vanity Fair.







: "Nos démocraties doivent respecter l'Etat de droit", a lancé Emmanuel Macron à son homologue Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a répondu que la Turquie était pleinement un Etat de droit.







: L'alerte orange crue et inondation est levée dans trois départements : la Nièvre, l'Yonne et le Territoire de Belfort. Suivez notre direct.



: Emmanuel Macron a affirmé avoir longuement parlé "des droits fondamentaux" avec Recep Tayyip Erdogan.







: L'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, vient d'être suspendu pour trois matches. Dimanche, le technicien de 68 ans s'était emporté contre l'arbitre Mike Dean, après un penalty sifflé contre son équipe en toute fin de match, l'accusant "d'avoir vu ce qu'il voulait voir".

: "La Turquie attend depuis 54 ans dans l'antichambre de l'Union européenne."



Recep Tayyip Erdogan s'est exprimé après Emmanuel Macron, après leur rencontre à l'Elysée.



: "Je veux ici être extrêmement clair et direct. (...) Nous avons des désaccords sur la vision qui est la notre des libertés individuelles. Nous l'avons abordé de manière très précise. J'ai évoqué plusieurs cas spécifiques avec le président Erdogan. J'ai soulevé le cas de l'université de Galatasaray et le cas de différents dirigeants d'ONG et de journalistes."

: "Je sais les choix récents qui ont été faits. Je souhaite que la Turquie reste pleinement membre de la Convention européenne des droits de l'Homme."



Le président de la République française s'est exprimé sur la question des droits de l'Homme, lors de la conférence de presse avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan.



: "La Syrie est un élément essentiel pour nous. Nous sommes aujourd'hui en passe de gagner la bataille contre Daech."

: "Cette lutte contre les terroristes, nous la poursuivrons ensemble à travers des partenariats renforcés."

: "Nos pays ont une relation ancienne et forte. Relation de culture, d'échanges intellectuels, culturelles, économiques, stratégiques."





Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan tiennent une conférence de presse commune dans quelques minutes, après leur entretien à l'Elysée.

: Soulagement pour les familles. Les cinq collégiens grièvement blessés dans la collision entre un bus scolaire et un train le 14 décembre à Millas (Pyrénées-Orientales) sont tous sortis de réanimation.



: Le président français, Emmanuel Macron, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, vont tenir une conférence de presse commune dans quelques minutes, après leur entretien à l'Elysée. Vous pouvez la suivre dans notre direct.





: La folie a emparé les librairies américaines ce matin ! La raison ? La sortie du livre de Michael Wolff Le feu et la fureur : à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump. Les avocats de Donald Trump avaient tenté de bloquer la publication du livre prévue mardi 9 janvier et finalement avancée à aujourd'hui.

: Les stations Concorde et Champs-Elysées Clemenceau sont "fermées jusqu'à nouvel ordre" en raison de la visite à Paris d'Erdogan, selon LCI.



: La police danoise enquête sur le vol d'une bouteille de vodka dans un bar de Copenhague (Danemark), dans la nuit de lundi à mardi. Sa particularité ? L'objet est paré d'or et de diamants et est évalué à un million d'euros.







: Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a réagi, sur Twitter, à la mort du pompier Robert Sandraz en Savoie.



: Plongeuse disparue dans la Seine : une vingtaine de pompiers plongeurs de Paris et du 77 effectuent des reconnaissances dans le secteur Notre Dame. Certains, équipés de bouées, se laissent dériver pour tenter de déterminer le temps et la trajectoire parcourue par la policière disparue.













: Le caporal Robert Sandraz était le doyen de la caserne de La Rochette, située près de Détrier (Savoie). Cet homme, très apprécié selon la presse locale, devait prendre sa retraite de pompier au mois d'avril. Le bilan de la tempête Eleanor s'élève désormais à cinq morts et deux disparus.

: #METEO Le corps retrouvé ce matin est bien celui du pompier disparu. Il était porté disparu depuis hier. Ce pompier volontaire secourait une famille réfugiée sur le toit de sa voiture, quand il a été emporté par un torrent déchaîné, la Breda, entre Isère et Savoie.



: "Je souhaitais que toutes les familles soient informées sur la nécessité de ne pas envoyer à l'école un enfant qui a potentiellement la grippe et de se laver les mains."





L'épidémie de grippe continue de progresser et concerne toutes les régions. Face à cette situation, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a demandé au CSA de lancer en urgence "une grande campagne d'information" ce week-end.



: "Ils ont tout souillé." Une maison de Sainte-Colombes (Ille-et-Villaine) a été retrouvée entièrement saccagée par le couple qui l'a louée via Airbnb, pour la soirée du Nouvel An. Jusqu'au poisson rouge des enfants, retrouvé mort. Le couple témoigne à franceinfo.









: Hier soir, un caniche a été volé à Villeneuve-d’Ascq. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais les ravisseurs ont ensuite appelé le propriétaire. Ils lui ont réclamé de l’argent en échange du chien, rapporte La Voix du Nord. Un rendez-vous a été fixé à Lille, porte de Valenciennes. Deux suspects ont été interpellés, l’animal a été récupéré. Ou(a)f !







: Quelques images de New-York, aux Etats-unis, où la "bombe cyclonique" a transformé la ville en glaçon géant !













: On en sait un peu plus sur la plongeuse disparue dans la Seine. Il était environ 11h30, aujourd'hui, lorsque la brigade fluviale a constaté la disparition de l'une de ses plongeuses. La policière effectuait un exercice d'entraînement commun avec les pompiers, près de la cathédrale Notre-Dame, mais elle n'est pas remontée, explique France Bleu.



: La jeune fille est hospitalisée au CHRU de Nancy. Le corps médical avait jugé que l’obstination à la maintenir en vie est déraisonnable et contraire à son propre intérêt. Un avis partagé par le tribunal administratif de Nancy, qui a validé la décision des médecins le 7 décembre. Les parents avaient ensuite saisi le Conseil d'Etat, fin décembre.

: Le Conseil d'Etat valide l'arrêt des soins d'une adolescente en état végétatif. La jeune fille est atteinte d'une maladie neuromusculaire auto-immune.

: Dans les Alpes, le risque d'avalanches n'est plus maximal mais reste "marqué" à "fort", soit de 3 ou 4 sur une échelle de 5. "On appelle à la vigilance extrême : la neige est instable après des pluies en altitude. Le ski hors-piste est très fortement déconseillé", souligne une porte-parole de Val Thorens, plus haute station d'Europe, à 2 300 mètres d'altitude.



: Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes d'Iran aujourd'hui, jour de grande prière, pour apporter leur soutien au gouvernement et dénoncer les agents de l'étranger responsables, selon eux, des affrontements qui ont fait au moins 22 morts depuis le 28 décembre. Si vous n'avez pas tout suivi, vous pouvez lire cet article.



: Le bras de fer continue en Catalogne. La Cour suprême espagnole a décidé de maintenir en prison l'ancien vice-président indépendantiste catalan Oriol Junqueras, incarcéré pour "rébellion" présumée et qui vient d'être réélu député régional.

: Le dessinateur de presse Plantu a réagi (en dessin) à la venue du président turc Recep Tayyip Erdogan. Des militants de Reporters sans frontière, brandissant des portraits de journalistes emprisonnés, se sont aussi approchés de l'ambassade de Turquie, avant d'être stoppés par la police.



: La personne disparue est une policière de la brigade fluviale. L'incident a eu lieu lors d'un exercice dans la Seine, à Paris. Des recherches sont en cours.



: Une personne a disparu dans la Seine à Paris. Cet après-midi, de nombreux pompiers sont sur place, au niveau du pont Saint-Michel, dans le 6e arrondissement.











: Trois ouvriers étaient à l'œuvre sur ce chantier quand le mur de pierre s'est effondré sur eux. "L'édifice a été fragilisé par la tempête, mais il y a plusieurs facteurs, la tempête en constitue un mais l'accident n'est pas dû à une seule cause", a déclaré à l'AFP la vice-procureure Martine Imberton, confirmant une information de France Bleu Pays de Savoie.

: Un ouvrier est mort et un autre a été gravement blessé ce matin à Choisy (Haute-Savoie) dans l'effondrement d'un mur d'une ferme en rénovation. La tempête aurait "fragilisé" le mur, mais ce n'est pas l'unique cause en jeu, selon le parquet d'Annecy.



: Des militantes Femen ont manifesté devant l’Élysée, quelques minutes avant l'arrivée du président turc, ce matin. Elles dénonçaient, seins nus, les actions du président Recep Tayyip Erdogan contre les droits de l'homme et les droits humains. Elles ont rapidement été interpellées.



: Bonjour @SantaMariaSiche et merci pour votre question. A 11h30, 470 clients sont encore privés d’électricité. L’objectif des équipes actuellement sur le terrain est de réalimenter au plus vite les derniers clients coupés. Toujours plus de 260 personnes (pompiers et gendarmes) sont aussi mobilisées pour traiter les dernières fumerolles en Haute-Corse.

: bonjour,Merci de nous donner des infos sur la situation des sinistrés en Corse suite à la tempête eleanor et des feux.

: La Lune c'est loin ? Réponse en image. Voici la distance qui sépare la Terre de son satelite, selon une photo prise le 2 octobre par la sonde Osiris-Rex. Cela représente tout de même 390 000 km.









