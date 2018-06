DIRECT. Les bureaux de vote ont ouvert en Turquie pour les élections législative et présidentielle

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TURQUIE

: Six candidats sont en lice face à Erdogan, dont le candidat pro-kurde Selahattin Demirtaş, qui mène sa campagne depuis la prison où il et détenu pour "activités terroristes". Il vient d'ailleurs de voter depuis sa prison, selon une journaliste. On vous présente les forces en présence et les enjeux de ces élections dans cet article.







: Bonjour @anonyme, lors de ces élections, les Turcs voteront donc à la fois pour leur président et leur député, en glissant deux bulletins dans une même enveloppe. Le président est élu au suffrage universel direct. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix dès le premier, un second tour aura lieu le 8 juillet.

: Elections: il n'y a qu'un seul tour ?

: Bonjour @isa, selon le journaliste spécialiste de la Turquie, Guillaume Perrier, les résultats de ces élections législatives et présidentielle sont attendus à 23 heures là-bas, soit 22 heures en France.

: Bonjour franceinfo ! À quelle heure peut on espérer avoir les premiers résultats des élections en Turquie ?

: Les électeurs turcs sont invités à élire, aujourd'hui, leurs députés mais aussi leur président. Erdogan a pris de court ses opposants en convoquant des élections anticipées. Vous ne connaissez rien à la politique en Turquie, si ce n'est le nom du président turc ? Pas de panique, avec ma collègue Louise Hemmerlé, on vous explique tout dans cet article.









: Bonjour @anonyme, les bureaux de vote pour les élections législatives et présidentielle ont ouvert à 5 heures GMT (7 heures en France) et fermeront à 14 heures GMT (16 heures en France). L'enjeu de ce double scrutin est particulièrement important car il marquera le passage d'un système parlementaire à un régime présidentiel qu'appelle de ses vœux Erdogan, accusé de dérive autoritaire par ses détracteurs. Suivez ces élections dans notre direct.

: Avez-vous ce matin des informations sur l'élection en Turquie ?