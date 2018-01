Tunisie : nuit de heurts

Dans cette banlieue de Tunis, en Tunisie, une nuit de tensions entre manifestants et policiers. Les protestataires ont bloqué certaines routes et mis le feu à des bâtiments publics et des véhicules. Le gouvernement a envoyé des blindés pour répliquer : près de 200 arrestations. Ceux qui descendent dans la rue sont de jeunes hommes, pour la plupart. Comme ici, à Jelma, dans le centre défavorisé de la Tunisie, où les échauffourées continuent depuis plusieurs jours.

Les investissements et le tourisme en baisse

À l'origine du mouvement, de nouvelles mesures d'austérité. À Tebourba, plus au nord, la tension monte depuis qu'un manifestant est mort, lundi 8 janvier, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Ici, les protestataires s'en prennent aux banques. La colère a gagné différentes villes du pays. À Tunis, les jeunes touchés par le chômage, la pauvreté, dénoncent le manque persistant de perspectives dans un pays où les investissements et le tourisme sont en baisse.

