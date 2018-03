Tunisie : manifestation pour l'égalité dans l'héritage

Plus d'un millier de femmes mais aussi des hommes ont manifesté à Tunis (Tunisie) le 10 mars pour demander l'égalité d'héritage entre les hommes et les femmes. "La femme est aux côtés de son mari toute sa vie et à la fin elle a un héritage qui n'est pas juste du tout. Il arrive un jour où on la discrimine avec ses enfants. Elle prend une petite part et c'est injuste. Et je ne suis absolument pas d'accord", confie une manifestante.

Une nouvelle loi bientôt proposée ?

"On nous fait croire que ce sont des questions qui relèvent de la religion. En fait, le cœur du patriarcat est dans le système de circulation des biens par la gratuité de l'héritage", commente Sana Ben Achour, présidente de l'association Beity. La loi tunisienne prévoit que les hommes héritent le double par rapport aux femmes. Une mesure qui serait fondée sur le droit islamique. Le gouvernement tunisien pourrait bientôt proposer une nouvelle loi. Elle permettrait aux familles de pouvoir choisir l'égalité de l'héritage entre filles et fils.