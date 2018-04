Tunisie : les investisseurs européens de plus en plus séduits

Il y a un pays où les Européens investissent de nouveau : la Tunisie. La France y est le premier investisseur étranger. Grâce à des exonérations fiscales et des salaires bien plus faibles qu'en Europe, les projets européens ne manquent vraiment pas sur place. Entre 6 et 10 euros la journée, le coût de la main-d'œuvre ouvrière est très attractif.

De nombreux avantages

En s'associant à un Tunisien qui possède le terrain, les investisseurs suisses rencontrés par France 2 ont aussi bénéficié d'aide de l'État tunisien. Pour séduire les investisseurs étrangers, la Tunisie a mis en place un immense chantier. Dans la capitale, des zones nouvelles sont entièrement dédiées à accueillir les entreprises étrangères. Procédures simplifiées, incitations fiscales avec des exonérations d'impôts : les avantages sont nombreux pour convaincre les capitaux étrangers. Et l'activisme tunisien s'avère payant : aujourd'hui, le pays ambitionne d'élargir ses horizons en devenant une plateforme d'investissements à travers l'Afrique.

Le JT

