Tunisie : la montée des contestations

À une trentaine de kilomètres de Tunis, Tebourba, 28 000 habitants, est une terre agricole d'ordinaire paisible. Mais depuis le début de la semaine, la police et l'armée s'y sont déployées massivement. Un commissariat attaqué, une banque saccagée : le face à face entre forces de l'ordre et manifestants ne semble ici pas vraiment s'apaiser.

Une inflation à 6%

Depuis le premier janvier, l'État tunisien a créé de nouvelles taxes. Le prix du gaz, du carburant et des produits du quotidien ont donc subitement augmenté. Depuis la fin de la révolution il y a sept ans, la dette du pays s'est progressivement creusée. L'inflation a atteint 6% l'an dernier, et malgré des avancées démocratiques, beaucoup d'habitants pensent qu'économiquement, pas grand-chose n'a changé. De la patience, à Tebourba comme ailleurs dans le pays, beaucoup n'en ont plus. Le gouvernement rejette les accusations en bloc, jugeant les réformes impératives pour sauver l'économie du pays.

Le JT

Les autres sujets du JT