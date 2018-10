Tunisie : des Ehpad au soleil

À deux pas des plages d'Hammamet en Tunisie, un hôtel 5 étoiles avec ses piscines et ses traditionnels touristes en vacances. Un hôtel qui habite depuis deux ans l'équivalent d'un Ehpad, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est l'heure du petit déjeuner. Chaque matin, accompagnés de leur aide-soignante personnelle, ces retraités français descendent un par un de leurs chambres et se mêlent aux vacanciers. Une douzaine de résidents, tous atteints de la maladie d'Azheimer, de Parkinson et de maladies neurologiques.

La Tunisie : un Ehpad géant pour retraités français ?

Ils vivent ici à l'année, loin de leur famille restée souvent en France. André Coornaert, 78 ans, est venu tester le concept, accompagné de sa femme. Lui qui souffre de Parkinson et d'un cancer a quitté son Ephad d’Annecy (Haute-Savoie), où sa femme ne le trouvait pas assez entouré.

Les résidents peuvent profiter de tous les équipements de l'hôtel. Chaque matin et chaque après-midi, les patients ont le droit à des activités en groupe. Le prix de l'Ehpad comprend aussi quatre aller-retour par an pour un proche du résident. La Tunisie deviendra-t-elle un Ehpad géant pour les retraités français ? En tout cas, les autorités tunisiennes suivent de très près l'avancée de ce projet pilote, surtout dans un pays où le taux de chômage atteint les 15%. Un secteur qui pourrait générer des dizaines d'emplois.

